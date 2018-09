Óscar Rodríguez vence no "muro" de La Camperona

O espanhol Óscar Rodríguez (Euskadi) venceu esta sexta-feira isolado a 13.ª etapa da Volta a Espanha em bicicleta, que manteve Jesus Herrada (Cofidis) como líder no "muro" do Alto de La Camperona, contagem de montanha de primeira categoria.

Rodríguez, de 23 anos, destacou-se do polaco Rafal Majka (Bora-hansgrohe) e do belga Dylan Teuns (BMC), os dois companheiros de fuga, na derradeira fase da subida com 14% de inclinação, após cumprir os 174,8 quilómetros entre Candás e o Alto de La Camperona em 4h17m05s.

Apesar do 21.º lugar, a 2m32s, Nairo Quintana (Movistar) cortou a meta seis segundos antes de Simon Yates (Mitchelton), ganhando ainda 17 segundos ao companheiro Alejandro Valverde, assumindo o terceiro lugar da geral.

Este sábado disputa-se a 14.ª tirada, com 171 quilómetros entre Cistierna e Les Praeres, em Nava.

