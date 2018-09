SIC contratou Cristina Ferreira para chegar a "diferentes públicos"

A SIC confirmou esta sexta-feira a contratação da apresentadora Cristina Ferreira, um dos rostos mais conhecidos da televisão portuguesa e da concorrente TVI. Para além de apresentadora da estação, a ex-apresentadora da TVI será consultora executiva da Direcção Geral de Entretenimento do Grupo Impresa.

"Cristina Ferreira estará, em breve, nos ecrãs da SIC, e tornar-se-á num dos principais rostos da estação do Grupo Impresa", afirma a SIC em comunicado, que não revela a data em que a apresentadora inicia funções.

"Esta contratação enquadra-se na estratégia da SIC para o desenvolvimento de conteúdos de qualidade e capazes de chegar a diferentes públicos nas diversas plataformas disponíveis, reforçando não só a aposta da SIC no seu canal generalista, como nos seus canais de subscrição e na área digital. Cristina Ferreira, pelo seu talento, versatilidade e vasta experiência na condução de programas e formatos, bem como na criação e produção de conteúdos, contribuirá, de forma decisiva, para a estação alcançar os objectivos definidos no seu plano estratégico", acrescenta a nota.

Quando se tornou conhecida a mudança da apresentadora, o PÚBLICO apurou que Cristina Ferreira irá conduzir as manhãs da SIC numa altura em que o canal de Carnaxide está a reformular a sua grelha no âmbito da sua nova direcção – Daniel Oliveira chegou ao cargo em Junho e ocupa também as funções de director-geral de entretenimento da Impresa, sendo ainda responsável pelos canais temáticos do grupo. O comunicado da SIC não confirma se Cristina Ferreira ficará a cargo das manhãs ou não.

A empresária estreou-se na televisão na TVI. Esteve ligada à apresentação de pequenos formatos associados a grandes êxitos do canal, como o reality show Big Brother, mas foi no Você na TV, em 2004, que se tornou realmente popular e passou a líder de audiências. No passado, já havia sido aliciada pela SIC. Desta vez, a mudança concretizou-se.

Tem uma revista com o seu nome e frequentemente surge na capa. Já entrevistou António Costa, enquanto primeiro-ministro, e Marcelo Rebelo de Sousa, antes deste se lançar para a corrida às eleições presidenciais. Tem também uma app, uma marca de sapatos, um perfume, um blogue, uma loja e dois livros.

