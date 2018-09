O branqueamento dos corais visto de perto

Só em 2016, 30% dos corais dos recifes rasos da Grande Barreira de Coral, na Austrália morreram. Agora, um estudo liderado pelo português Pedro Frade, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, revela que também os corais profundos deste ecossistema australianos estão a ser afectados pelo fenómeno de branqueamento (que os pode levar à morte). Vamos aos números: cerca de 40% dos corais a 40 metros de profundidade – nos locais estudados pela equipa no Norte da Grande Barreira – branquearam e 6% deles morreram devido ao branqueamento de 2016.

Neste vídeo, um cientista quantifica a impacto do branqueamento.