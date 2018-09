Banco de Portugal abre conta no Instagram para chegar aos jovens

Como se alertam os jovens sobre os riscos das operações bancárias realizadas através da Internet? As redes sociais podem dar uma ajuda e foi isso mesmo que o Banco de Portugal (BdP) acabou de fazer, criando uma conta Instagram, onde se estreou com a campanha #ficaadica.

Os dispositivos móveis, como smarthphones e tablets, permitem o acesso a produtos e serviços financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar, de forma mais rápida e cómoda. Mas a utilização de canais digitais também acarreta riscos relacionados com a segurança das operações, com o acesso mais facilitado a produtos e a compras por impulso, e que podem implicar o recurso ao crédito. E é por isso que o regulador da banca quer intensificar a sua intervenção na promoção da educação financeira digital, com uma campanha específica para jovens.

PUB

PUB

Mais populares A carregar...

“Não faças da internet um jogo de alto risco: há pessoas que tentam passar-se por outras para obter os teus dados”, é uma das mensagens no Instagram. Seguir-se-ão mais quatro mensagens, nas próximas quatro semanas. As campanhas também estarão disponíveis no Portal do Cliente Bancário. Os materiais da campanha serão, depois, reunidos numa brochura dirigida a escolas secundárias de todo o país.

PUB