Uma procuradora de respeito

Joana Marques Vidal, procuradora-geral da Republica está prestes a terminar o seu mandato. Competente, ausente de politiquices e da ribalta mediática, exerce o seu mister com a seriedade e firmeza que se lhe conhece, ignorando o “passado” dos que estão a contas com a justiça, sejam eles ex-ministros, empresários de topo ou quaisquer outros. É costume dizer-se que em “equipas que ganham não se lhe mexe”, mas parece que neste caso não é bem assim. É estranho este silêncio do Governo, sempre pronto no elogio fácil da sua política e dos seus ministros.

Igualmente muito estranha a mudez do Presidente Marcelo quando este fala (demasiado) de tudo o que se passa no país, envolvendo-se tanto em assuntos sérios como a irrelevância de selfies, mergulhos ou outras banalidades pouco consentâneas com o cargo. Este silêncio é incomodativo, é sinal que a PGR não é “querida” pelo Governo, isto é, ela não pactua com favores, o compadrio ou a influência do seu cargo na mesquinhez da baixa política. Joana Marques Vidal é uma guerreira solitária na sua luta pela justiça, poderá perder a renovação do seu mandato mas já venceu e convenceu no tributo que ainda presta ao país. António Costa tem a oportunidade de servir bem Portugal, propondo a continuidade da PGR no cargo a Marcelo. Aguardemos...

José Alberto Mesquita, Lisboa

Um corpo estranho?

Sobre Rui Rio e o seu curriculum há a referir em seu favor o ter muito cedo invocado e assumido a necessidade de equilíbrio nas contas públicas, assim como o distanciamento do mundo pouco saudável do futebol e seus dinheiros. Por outro lado, coisas como a não valorização da cultura, e aqui refiro-me à verdadeira, não ao entretenimento de elites com dinheiros públicos, não abonam positivamente.

Neste momento parece relativamente claro que o PSD não está em condições de vencer as próximas legislativas. Com mais ou menos muleta, a coisa não deve fugir ao PS. Sendo assim, o PSD faz uma travessia de deserto, sendo Rui Rio o "camelo" de serviço, como já se viram outros no passado. Mandaria a tradição que as “alternativas” ficassem calmamente na retaguarda, atirando uns palpites de vez em quando para marcar posição, e no dia seguinte à provável derrota eleitoral tirassem as luvas e mostrassem as garras.

A tradição não já não é o que era. O nível de contestação interna é enorme e inédita para esta fase do processo. Ao que parece há muita gente genuinamente incomodada com esta liderança, como se ela fosse um corpo estranho. Mais do que a preocupação com a possível derrota eleitoral não estará em causa o receio de uma arrumação da casa? Se assim, for e atendendo ao estado lastimoso em que estão os partidos do “círculo do poder”, fico com muita curiosidade e expectativa.

Carlos J F Sampaio, Esposende

