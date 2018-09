Bolsonaro esfaqueado em acção de campanha em Minas

O candidato de extrema-direita às presidenciais do Brasil, Jair Bolsonaro, foi esfaqueado numa acção de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais, nesta quinta-feira.

O candidato estava a ser carregado por apoiantes, em clima de festa, quando foi esfaqueado na zona do abdómen. Depois do incidente, foi retirado do local. De acordo com um dos filhos do candidato, Flavio Bolsonaro, o corte foi superficial. Já Eduardo Bolsonaro, o outro filho do candidato, avança que o pai não corre perigo de vida.

"Jair Bolsonaro sofreu um atentado agora em Juiz de Fora, uma estocada com faca na região do abdómen. Graças a Deus, foi apenas superficial e ele pesa bem", escreveu Flavio no Twitter.

“Jair Bolsonaro foi esfaqueado num evento em MG [Minas Gerais], mas está fora de risco de morte”, escreveu Eduardo Bolsonaro, na mesma rede social

O jornal O Globo avança que o candidato presidencial foi atingido no fígado e teve de ser submetido a uma cirurgia, de acordo com a assessoria de Bolsonaro.

A polícia anunciou entretanto que deteve o suspeito do ataque.

A visita de Bolsonaro a Juiz de Fora já tinha chamado a atenção porque um grupo de extrema-direita da cidade fez um cordão de isolamento, durante a visita do candidato a um hospital oncológico. Vestidos de preto, disseram ser polícias a fazer “segurança voluntária” ao candidato e impediram que alguns doentes, que tinham as suas sessões de quimioterapia marcadas, entrassem nas instalações.

Nas últimas sondagens, Bolsonaro está à frente na primeira volta, mas perderia numa segunda volta contra todos os candidatos, excepto o do PT.

