A 'nova guarda' na agricultura

“Portugal está na moda e as ervas aromáticas também pelo que há mais procura desta matéria-prima na Europa. E a origem portuguesa tem maior cotação”, explica com entusiasmo ao PÚBLICO Rita Guerreiro, no meio de lúcia-lima, cidreira, hortelã, tomilho e stevia. Há cinco anos trocou a cidade pela vida no campo e criou uma empresa que rapidamente alcançou o estatuto de maior produtor nacional de ervas aromáticas, exportando tudo para o norte da Europa.

A engenheira do Ambiente, que era responsável pela qualidade numa fábrica de embalagens para medicamentos, deixou o emprego, em Lisboa, em 2013, para fundar, com o pai e os irmãos, uma empresa de agricultura biológica, localizada no Forninho, zona rural do Poceirão, no concelho de Palmela. “Chegou uma altura em que disse que não podia ser porque já não suportava ir para Lisboa todos os dias, perder horas de vida no trânsito”, conta a agora agricultora.

PUB

O investimento, de 400 mil euros, contou com apoio de financiamento comunitário e desde então os 12 hectares de terreno têm vindo a produzir cada vez mais quantidade de ervas aromáticas. À medida que as técnicas, não só de cultivo mas também de secagem das ervas, foram evoluindo, as quantidades aumentaram. No ano passado a propriedade vendeu 25 toneladas de produto, já seco, e este ano deve crescer 30%. A capacidade instalada é de 35 toneladas por ano.

PUB

Estes resultados fazem já desta produção a maior do país, num sector em que a média por produtor não ultrapassa as seis toneladas. E a quantidade nem é o mais importante. Segundo Rita Guerreiro, o que os clientes procuram, principalmente, é a qualidade.

A quinta trabalha, exclusivamente, com métodos biológicos, procurando uma actividade ambientalmente sustentada que passa também pela aposta na energia solar e na poupança de água, através da rega gota-a-gota controlada electronicamente. Uma preocupação que apura a qualidade e que é valorizada pelo mercado. Os importadores, sobretudo da Alemanha, mas também de França e um pouco de Espanha, são os fabricantes de produtos farmacêuticos, cosméticos e alimentares, preferem as ervas portuguesas, ainda que um pouco mais caras, do que as de outras geografias, como, por exemplo de Marrocos, onde a produção é mais massiva.

Chegada ao sector há relativamente pouco tempo, Rita começa a constatar uma mudança de mentalidades entre os agricultores portugueses. “Tenho sentido que na agricultura não há muita partilha, que existem muitas ‘quintinhas’, pouca disponibilidade para fazer em comum ou para partilhar meios, como tratores, secadores ou até conhecimento. Isto nota-se mais nos mais antigos. Os jovens agricultores, da minha geração, já têm outra filosofia, somos diferentes da ‘velha guarda’”.

Visivelmente encantada com a nova vida no campo, a engenheira revela estar a adorar a experiência de agricultora. “Decidi agarrar nisto e é espectacular”, diz. E a intensa dedicação a um projecto recém-nascido não a impediu de ter mais dois filhos. Já tinha uma criança, agora com cinco anos. “Agora somos uma família numerosa”, brinca, sempre de sorriso nos lábios, e a filha mais nova ao colo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os resultados do negócio acabaram por despertar o interesse de um gigante, do grupo Nabeiro, dos Cafés Delta, que acordou com a ‘Aroma das Faias’ a compra, em exclusivo, de toda a produção. O destino continua a ser a exportação, e basicamente para os mesmos países, mas a jovem empresa deixou de estar exposta às “oscilações de preços”.

PUB

As perspectivas são de crescimento da actividade, com Rita Guerreiro a apontar para um reforço do negócio por via do mercado nacional. “Começa a haver muita procura de lojas Bio, cujo número está claramente a aumentar em Portugal, e estamos a desenvolver a marca e produtos específicos para esse segmento alimentar, com bolachas e chás de ervas aromáticas”, diz.

A exploração agrícola de Rita Guerreiro é um dos que têm vindo a mudar a realidade económica desta zona de Palmela, no coração rural da península de Setúbal. Nos últimos anos há cada vez mais projectos modernos, alguns dos quais inovadores, como são o caso também do cultivo de framboesa e outros produtos vermelhos que contam já com várias empresas e algumas delas com capacidade para se unirem e trabalharem em conjunto. É uma nova geração que a pouco e pouco está a mudar também o perfil do agricultor.

PUB