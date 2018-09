Sergio Garcia no Portugal Masters uma semana antes da Ryder Cup

Sergio Garcia é a grande surpresa para o Portugal Masters que se joga de 20 a 23 de Setembro no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, numa prova pontuável para o European Tour e dotada com 2 milhões de euros em prémios.

O espanhol, vencedor do Masters de Augusta National em 2017 e um habitual top-10 ou top-20 do ranking mundial, mas que se encontra actualmente em 30.º na tabela, compete pela primeira vez no Portugal Masters, mesmo antes de jogar a Ryder Cup pela nona vez, no Le Golf National, em Paris, depois de ter recebido um dos convites do capitão da equipa europeia, o dinamarquês Thomas Bjørn.

“Estou muito satisfeito de adicionar o Portugal Masters ao meu calendário competitivo pela primeira vez”, disse Garcia em comunicado. “Estas serão algumas semanas entusiasmantes que tenho pela frente e estou desejoso de jogar bem diante do público de Vilamoura e ganhar boas sensações mesmo antes de viajar para Paris na semana seguinte.”

A lista de estrelas inclui o campeão do ano passado, o dinamarquês Lucas Bjerregaard; o seu compatriota Thorbjorn Olesen, que, como Garcia, vai jogar logo depois na selecção europeia da Ryder Cup; e os antigos campeões do Portugal Masters Alexander Levy (França), Shane Lowry (Irlanda), Andy Sullivan (Irlanda) e Padraig Harrington (Irlanda), este com três títulos no Grand Slam. Sem esquecer o inglês Danny Willett, vencedor do Masters de Augusta em 2016.

Em relação aos portugueses, Ricardo Melo Gouveia regressa ao Portugal Masters cheio de ambição, um ano depois de ter alcançado a melhor classificação de sempre de um português no torneio, o 5.º lugar, empatado com o compatriota Filipe Lima, que, como Pedro Figueiredo, estará ausente por estar no seu foco o circuito satélite do Challenge Tour, através do qual podem aceder ao European Tour para 2019.

Ricardo Santos, Tiago Cruz, Tomás Silva, João Carlota, Tomás Melo Gouveia e Miguel Gaspar são os profissionais que receberam convites da PGA de Portugal, enquanto os amadores Vítor Lopes e Afonso Girão foram contemplados com convites da Federação Portuguesa de Golfe.

