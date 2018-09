Portugal empata com a Croácia no Algarve

Sem Cristiano Ronaldo, Portugal empatou (1-1) esta quinta-feira, no Estádio Algarve, com a vice-campeã mundial Croácia, em jogo de carácter particular e, simultaneamente, de preparação para o compromisso do próximo dia 10, no Estádio da Luz, frente à Itália, relativo à Liga das Nações.

Pepe (32') apontou, de cabeça, após centro de Pizzi, o golo da selecção nacional - o sétimo da conta pessoal - no dia em que disputou o centésimo jogo com a camisola das quinas. O defesa-central do Besiktas igualou o encontro depois de Perisic (18') ter inaugurado o marcador, dando uma vantagem que a equipa liderada por Modric não justificou, acabando por ser dominada pelos campeões europeus - em dia de estreias como Sérgio Oliveira e Gedson Fernandes - durante quase todo o encontro.

