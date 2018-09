Alemanha e França sem golos na Liga das Nações

Era o jogo mais aguardado na estreia da Liga das Nações, a nova competição de selecções da UEFA, mas terminou sem golos: Alemanha e França empataram 0-0 em Munique, numa partida que marcou o encontro entre o campeão mundial em título (a equipa de Didier Deschamps ergueu o troféu este ano na Rússia) e o anterior detentor do ceptro (a selecção de Joachim Löw reclamara o trono em 2014, no Brasil).

Foram duas selecções ao ataque, mas ninguém conseguiu bater os guarda-redes Neuer e Areola. Este, em estreia absoluta na baliza francesa, destacou-se com uma série de excelentes defesas na segunda parte, nomeadamente aos 75’ quando travou com a mão direita, de forma magistral, um cabeceamento de Ginter que estava destinado a dar golo.

O Alemanha-França foi o único encontro do dia na Liga A, equivalente ao primeiro escalão da Liga das Nações. O jogo mais animado disputou-se na Liga B, em Cardiff, e também foi um reencontro: Ryan Giggs, seleccionador do País de Gales, e Roy Keane, adjunto de Martin O’Neill na selecção irlandesa, foram durante mais de uma década companheiros no Manchester United – ontem, o galês teve motivos para sorrir, ao golear por 4-1.

Hoje prosseguem os jogos da primeira jornada da Liga das Nações, com destaque para o Itália-Polónia, do Grupo 3 da Liga A, que também integra a selecção portuguesa.

