Cantora Dolores O'Riordan dos Cranberries morreu por afogamento acidental

A morte da vocalista da banda irlandesa Cranberries, Dolores O'Riordan, a 15 de Janeiro deste ano, foi provocada por afogamento acidental devido a uma intoxicação alcoólica, anunciaram as autoridades britânicas esta quinta-feira.

De acordo com uma informação resultante do inquérito do Tribunal de Westminster, o médico legista concluiu que a morte foi causada pelo afogamento, depois de uma testemunha ter relatado que a cantora foi encontrada imersa na banheira de um hotel, no passado dia 15 de Janeiro.

A cantora de 46 anos não tinha deixado qualquer carta que pudesse indicar suicídio, nem a médica legista Shirley Radcliffe encontrou indícios de lesões auto provocadas, pelo que declarou a causa da morte ter sido um acidente.

A vocalista da banda Cranberries estava em Londres para uma curta sessão de gravação, quando foi descoberta sem vida no hotel.

Formada em 1989, a banda de 'pop/rock' tornou-se mundialmente conhecida na década de 1990, com o álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?.

Something Else é o mais recente álbum da banda, editado em Abril de 2017, que inclui três novos temas e no qual revisitou alguns dos seus sucessos, acompanhada pela Orquestra de Câmara Irlandesa.

A banda actuou em Portugal em 2009, no Campo Pequeno, em Lisboa, e no ano passado cancelou a sua actuação em Cantanhede, na Beira Litoral, no âmbito da Expofacic.

Os Cranberries, que protagonizaram êxitos como Zombie, Dreams ou Linger, venderam em todo o mundo mais de 40 milhões de discos.

A banda irlandesa tinha-se dissolvido em 2002, e voltou a reunir-se em 2009, realizando então uma digressão mundial, que passou por Portugal. Em 2012, editou o álbum Roses.

Em Maio do ano passado a banda iniciou uma digressão europeia, tendo, entretanto, cancelado algumas actuações, devido a problemas de saúde da vocalista.

Dolores O'Riordan nasceu em Limerick, no Sudoeste da República da Irlanda. Durante os anos de interregno da banda, editou dois álbuns a solo, Are You Listening? (2007) e No Baggage (2009).

