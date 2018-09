Tribunal aceita abandono escolar de jovem cigana em nome da tradição

O ensino doméstico desponta como uma possibilidade de conciliar o dever de cumprir a escolaridade obrigatória com o tradicional recato das ciganas até ao dia do casamento. No último ano lectivo, havia pelo menos 92 estudantes nessa modalidade, a maior parte na Grande Lisboa.

O Perfil Escolar da Comunidade Cigana, que caracteriza os alunos matriculados nas escolas públicas do continente no ano lectivo 2016/2017, foi divulgado em Abril. O levantamento tem por base respostas de 563 escolas (246 não responderam). Foi a primeira vez, desde os anos 1990, que o Ministério da Educação procurou conhecer, à escala nacional, a situação escolar dos alunos ciganos.

O levantamento indica que o número de ciganos a frequentar a escola obrigatória duplicou em 20 anos. A sua presença diminui à medida que a escolaridade sobe. E o encaminhamento para outras ofertas educativas começa logo no primeiro ciclo. Nesse âmbito, o ensino doméstico está a despontar: no ano lectivo 2016/2017, havia 17 no primeiro ciclo, 64 no segundo ciclo, nove no terceiro ciclo e dois do secundário. E a Área Metropolitana de Lisboa dominava, com 11 no primeiro ciclo, 48 no segundo e oito no terceiro.

A opção não serve qualquer um, porque exige que haja um familiar ou outra pessoa lá em casa que tenha habilitações um grau acima do que se propõe ensinar. A avaliação, no ensino básico, processa-se por provas de equivalência. No secundário, a aprovação decorre da realização das provas no fim do ciclo de estudos de cada disciplina.