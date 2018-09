Directores de serviço do hospital de Gaia apresentam demissão em bloco

Cinquenta e três médicos com funções de direcção no hospital de Gaia, entre os quais se incluem directores, chefes de serviço e de departamento, apresentaram o pedido de demissão, como forma de contestação à falta de condições nos serviços. Também o director clínico do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho está demissionário.

Esta quarta-feira realiza-se uma conferência de imprensa na secção Norte da Ordem dos Médicos, na qual os clínicos vão explicar as razões da decisão.

O conselho de administração e o Ministério da Saúde já foram informados do pedido de demissão.

PUB

PUB

Desde Março que a ameaça de demissão está em cima da mesa por causa da falta de recursos humanos e de condições em alguns serviços, sobretudo nas urgências. Há mais de dois anos que as obras para o novo edifício que vai albergar a urgência e os cuidados intensivos estão paradas por falta de financiamento.

No início de Julho, o presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho anunciou o arranque da segunda fase das obras do edifício que irá receber a urgência. Avaliadas em 16 milhões de euros, as obras têm um prazo de 350 dias para estarem concluídas — o que significa que só acontecerá em 2019. Entretanto, em Agosto, o Governo autorizou o arranque da terceira fase das obras.

A demora na concretização da renovação fez com que a urgência se mantenha num “edifício reduzido e degradado”, “sem condições para a população que serve”, o que justifica o facto de o “hospital ter uma taxa de infecção muito acima daquilo que deveria ter”, afirmou ao PÚBLICO um director de serviço que não quis ser identificado. Outros serviços necessitam igualmente de obras. “É caótico”, disse.

Falta de recursos e equipamento

António Araújo, presidente da secção norte da Ordem dos Médicos, explicou ao PÚBLICO que "os médicos estão muito insatisfeitos" por estarem há anos nestas condições de trabalho e que gostariam de ver "medidas rápidas e concretas de forma a melhorar as condições do hospital e de atendimento aos doentes".

Na carta que entregaram à administração, os profissionais focam-se em três problemas: a falta de condições de trabalho estruturais, de recursos humanos e de equipamento.

"Não são só as questões estruturais que estão em causa, são também os equipamentos, nomeadamente TACs, que estão inseridos numa situação de subfinanciamento crónico que levou a um grau de insatisfação grande dos profissionais. Não havendo medidas até agora visíveis, os profissionais tomam medidas mais duras", disse António Araújo, considerando que o pedido de demissão formalizado esta quarta-feira "é o corolário da inércia do ministério".

Entretanto o Sindicato Independente dos Médicos emitiu um comunicado em que diz estar solidário com a decisão tomadas pelos médicos do hospital de Gaia

PUB

Situação agravou-se em Março

A situação, que já era complicada devido à falta de condições, deteriorou-se em Março deste ano quando a administração não abriu vagas para integrar todos os médicos recém-especialistas formados no hospital. Em alguns serviços não abriu qualquer vaga.

Nessa altura, o bastonário da Ordem dos Médicos visitou o serviço e tornou pública a intenção de demissão dos 37 directores dos serviços médico-hospitalares caso "a situação caótica” se mantivesse. Miguel Guimarães comparou então a urgência do hospital de Gaia/Espinho a “um cenário de guerra, com macas por todo o corredor”, onde “quase que não se podia circular”. Algo que se passava, afirmou, em quase todos os serviços.

Reunião "urgente" com o ministro

“Este hospital está a definhar”, declarou o bastonário há seis meses, a propósito desta visita que culminou com o envio de um pedido "urgente" de reunião ao ministro da Saúde. Seguiu-se uma reunião com o conselho de administração, da qual os médicos saíram com a expectativa de que as obras estariam para breve, assim como as contratações dos assistentes hospitalares.

Sem mudanças, a equipa da direcção clínica e os directores de serviços voltaram a mostrar disponibilidade para se demitir em bloco. Perante o impasse até ao momento, os médicos começaram a recolher em Agosto assinaturas para a carta de demissão divulgada esta quarta-feira. Nesse mês, em entrevista ao PÚBLICO, o bastonário dos médicos antecipava que pudessem demissões em bloco nos hospitais de Gaia e Vila Real.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Recentemente também os directores de serviço dos hospitais São José, em Lisboa, e Tondela-Viseu apresentaram demissão por falta de condições.

O presidente da secção norte da Ordem dos Médicos admite que mais situações de demissão possam acontecer nos próximos tempos. "O Dr. António Costa afirmou que se tratavam de situações pontuais. O que se tem verificado é que estas situações pontuais começam a ser muito frequentes."

António Araújo adiantou que será feito um reforço ao pedido de reunião urgente com o ministro da Saúde que já tinha sido efectuado e que não teve resposta.

PUB