Encontrado cadáver em carro que ardeu em Valongo

Os bombeiros de Valongo foram chamados esta quarta-feira para um incêndio numa viatura abandonada numa zona de mato na aldeia de Couce, no concelho de Valongo, distrito do Porto, tendo encontrado no interior do veículo um cadáver.

Fontes dos bombeiros de Valongo e do Comando da PSP do Porto disseram à Lusa que o alerta foi dado cerca das 10h30, dando conta do incêndio na viatura e só depois de apagadas as chamas foi encontrado o cadáver.

Desconhece-se a identidade da vítima, assim como as circunstâncias em que ocorreu o incêndio.

Pelo meio-dia, bombeiros e PSP ainda se encontravam no local.

