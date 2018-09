Acidente na A28 na Póvoa de Varzim faz um morto

Um acidente de viação ocorrido ao início da manhã desta quarta-feira na auto-estrada A28, próximo da Póvoa de Varzim, provocou uma vítima mortal, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, o acidente envolveu um veículo ligeiro e uma moto4, que terão colidido.

PUB

As causas do sinistro, que ocorreu às 6h40, no sentido Porto/Póvoa de Varzim, ainda estão a ser apuradas.

PUB

PUB