Cada uma destas ilustrações poderia ser estampada nas camisolas penduradas em lojas de lembranças, entre as toalhas com a cara do Cristiano Ronaldo e os azulejos de cortiça. Seriam tão autenticamente portuguesas que nenhum turista as perceberia realmente. Honestamente, a maior parte delas "não lembram ao diabo". Mesmo que Mariana Crisóstomo, a ilustradora portuguesa que assina como Junkhead, se esforce por as explicar. Esta é já a terceira edição dos Portuguese Expressions That Make Absolutely No Sense (expressões portuguesas que não fazem absolutamente sentido nenhum). Para quem não fala (bom) português, Mariana faz, mais uma vez, um desenho.