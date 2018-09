Manfred Weber anuncia candidatura à chefia da Comissão Europeia

O conservador alemão Manfred Weber declarou esta quarta-feira a sua intenção de se candidatar à sucessão de Jean-Claude Juncker na chefia da Comissão Europeia.

"Quero ser o candidato do PPE [Partido Popular Europeu] para as eleições europeias de 2019 e ser o próximo presidente da Comissão Europeia”, tweetou o conservador bávaro, de 46 anos, durante um encontro em Bruxelas com membros do grupo parlamentar do PPE, de que é líder.

PUB

Mas Weber poderá ter alguma oposição. Michel Barnier, antigo ministro francês, antigo comissário europeu, e hoje encarregado das negociações do "Brexit", é outro dos nomes falados, assim como o antigo primeiro-ministro finlandês, Alexander Stubb.

PUB

O nome do candidato principal do PPE deverá ser anunciado numa convenção do partido a 8 de Novembro. Os outros partidos planeiam escolher os seus candidatos nos próximos meses.

Depois da eleição para o Parlamento Europeu, a 26 de Maio, o Conselho Europeu, que junta os líderes dos Estados-membros, escolherá num encontro nos dias 20 e 21 de Junho o sucessor de Juncker.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A última eleição para o Parlamento Europeu marcou a primeira vez em que os candidatos principais dos partidos foram considerados os candidatos à presidência da Comissão Europeia: Jean Claude-Juncker, do PPE, derrotou Martin Schulz, do Partido Socialista Europeu.

Mas este procedimento, apesar de ter sido seguido nas últimas eleições, não existe formalmente: a prerrogativa da escolha do presidente da Comissão continua a ser dos líderes europeus (reunidos no Conselho Europeu). O Presidente francês, Emmanuel Macron, tem apontado para a fraca ligação dos europeus com o Parlamento Europeu e assim a menor legitimidade destas eleições em comparação com as votações nacionais, reflectida na escolha dos líderes e assim na composição do Conselho Europeu, e tem afirmado a sua oposição a esta ideia de que o candidato do grupo mais votado seja automaticamente o presidente da Comissão.

Manfred Weber parece confiante no apoio da chanceler alemã Angela Merkel, mas este não é ainda certo (há uma série de equilíbrios a ter em conta na distribuição de vários altos cargos para obter algum equilíbrio regional e político). O candidato tem, ainda, alguns pontos fracos, o maior é a falta de experiência governativa num executivo nacional, que até agora todos os presidentes da Comissão Europeia tiveram.

PUB