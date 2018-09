Vários responsáveis seniores da administração de Donald Trump têm vindo a trabalhar para evitar a execução de parte da agenda do Presidente, o objectivo é proteger os Estados Unidos das piores inclinações de Trump, lê-se num texto de opinião anónimo de um responsável da administração, publicado esta quarta-feira no jornal norte-americano New York Times.

No artigo, o autor explicou que chegou a haver “sussurros” entre os membros do gabinete de Donald Trump para se dar passos para removê-lo como presidente, mas decidiram posteriormente não avançar com essa tática para evitar uma crise constitucional.

O New York Times decidiu tomar aquilo que disse ser um raro passo de publicar um artigo de opinião aceitando manter em segredo o nome do autor. E justificou a decisão explicando que o responsável sénior da administração ficaria comprometido se o nome fosse revelado.

Quando questionado sobre o conteúdo da coluna, num evento da Casa Branca, Donald Trump chamou-o de “um artigo cobarde”, criticou o jornal dizendo que era “incapaz” e sinalizou que os seus feitos económicos eram, para ele, a prova da sua liderança. Olhando para as câmaras de televisão, disse: “Ninguém vai chegar perto de me ganhar em 2020 por causa do que eu já fiz.”

A porta-voz da Casa Branca Sarah Sanders divulgou um comunicado dizendo que o autor do artigo era cobarde e exigindo a sua demissão.

O artigo de opinião surgiu após a publicação, na terça-feira, dos primeiros excertos do livro de Bob Woodward, do Washington Post, que descreve o caos na Casa Branca.

"Dada a instabilidade que muitos testemunharam, surgiram rumores no interior do Gabinete da possibilidade de invocar a 25ª Emenda, que daria início a um processo complexo com vista à destituição do presidente. Mas ninguém queria precipitar uma crise constitucional. Então faremos o que pudermos para orientar a administração na direcção certa", escreveu o responsável no artigo do New York Times.

De acordo com a 25ª Emenda, adoptada em 1967, o vice-presidente e a maioria dos responsáveis do gabinete ou "outro órgão que o Congresso possa, por lei, designar”, podem declarar por escrito que o presidente "não pode cumprir os poderes e deveres de seu cargo”. Este recurso nunca foi usado para destituir um presidente e seria sempre um processo complexo.

"Queremos que o Governo tenha sucesso e acho que muitas das suas políticas já tornaram a América mais segura e mais próspera", disse o escritor. "Mas acreditamos que o nosso primeiro dever é com este país, e o Presidente continua a agir de uma forma prejudicial para a saúde da nossa república", escreveu o autor.

