Avião com 500 passageiros sob quarentena em Nova Iorque

Quase 500 dos passageiros de um voo da Emirates que partiu do Dubai ainda estão dentro de um avião no aeroporto JFK de Nova Iorque. Segundo as autoridades de segurança e médicas, pelo menos dez destes passageiros sentiram-se doentes e têm febre.

Inicialmente fora noticiado um número bastante superior, indicando que 100 pessoas teriam apresentado sintomas suspeitos.

PUB

O mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, diz que o avião foi colocado sob quarentena. A CBS adianta que uma intoxicação alimentar ou uma síndrome viral são as hipóteses levantadas para já pelos médicos no local.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O voo Emirates 203 aterrou no JFK às 9h10 (14h10 em Portugal continental). Entretanto, o avião foi deslocado da pista para a zona da placa do aeroporto e o Centro para Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês) está a montar uma área para observar cada passageiro com a colaboração da Autoridade da Polícia Aeroportuária.

Pelo menos sete ambulâncias e dezenas de outras unidades de emergência no local, incluindo algumas do Departamento de Segurança Nacional, foram chamadas ao aeroporto. Membros do CDC entraram no avião e estão a medir a febre a toda a gente, diz Larry Coben, um passageiro que tem publicado informações na sua página de Twitter. Coben, com mais algumas pessoas, já foi autorizado a sair e segue agora de autocarro para o terminal.

PUB