Portugal vence Uruguai e vai disputar o 3.º lugar

Portugal garantiu nesta quarta-feira um lugar no jogo de atribuição do 3.º/4.º lugar do World Rugby U20 Trophy após derrotar em Bucareste, na Roménia, o Uruguai, por 26-15. Após ter perdido a hipótese de disputar a final na segunda partida do Grupo B – derrota contra Fiji, por 22-32 -, a selecção nacional de sub-20 realizou uma exibição de bom nível contra os uruguaios e defrontará a Namíbia no próximo domingo, às 15h, num encontro em que estará em disputa o último lugar no pódio.

Resultados Grupo A

Samoa-Hong Kong, 41-20

Roménia-Namíbia, 26-55

Namíbia-Hong Kong, 84-10

Samoa-Roménia, 31-17

Samoa-Namíbia, 41-28

Roménia-Hong Kong, a decorrer Grupo B

Uruguai-Fiji, 34-55

Portugal-Canadá, 31-29

Uruguai-Canadá, 27-23

Portugal-Fiji, 22-32

Fiji-Canadá, 53-26

Portugal-Uruguai, 26-15

Depois de uma vitória na estreia da prova contra o Canadá (31-29) e uma derrota contra Fiji (22-32), num jogo onde Portugal foi superior durante a primeira hora de jogo, a equipa portuguesa entrou em campo sem possibilidades de lutar por um lugar na final, que garantirá ao vencedor um lugar no próximo ano entre as oito melhores selecções mundiais do escalão, mas a selecção nacional de sub-20 mostrou uma excelente atitude e conquistou um triunfo inequívoco.

Embora tenha voltado a repetir os erros das partidas anteriores, revelando falta de clarividência nos instantes decisivos a atacar, Portugal teve quase sempre o domínio territorial, mas nos primeiros 40 minutos a superioridade não foi traduzida no resultado: desvantagem de três pontos (5-8), com o ensaio português a ser marcado pelo defesa Gabriel Pop.

Tal como no jogo de estreia contra o Canadá, Portugal melhorou na segunda parte e num ápice conquistou uma vantagem segura. Com ensaios de José Sarmento, Manuel Marta e um ensaio-penalidade, aos 61 minutos a selecção portuguesa já vencia por 26-8 e, apesar da reacção final do Uruguai, geriu o resultado, assegurando o merecido triunfo, por 26-15.

O Grupo B acabou por ser vencido por Fiji, que nesta quarta-feira somou o terceiro triunfo: 53-26 contra o Canadá. Num duelo do Pacífico Sul, os fijianos vão agora defrontar no domingo na final Samoa, que também somou por vitórias os jogos disputados na fase de grupos. Quem vencer a partida entre fijianos e samoanos, disputará em 2019 o World Rugby U20 Championship, que será realizado na Argentina.

