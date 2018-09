Digressão de celebração da carreira de Dead Can Dance tem duas datas em Lisboa

A digressão de celebração da carreira da dupla Dead Can Dance, composta por Brendan Perry e Lisa Gerrard, vai passar pela Aula Magna de Lisboa nos dias 23 e 24 de Maio do próximo ano, anunciou esta quarta-feira, na sua página oficial, o grupo, que vai lançar novo disco em Novembro. A tournée começa em Rennes, França, a 2 de Maio, e termina em Plovdiv, na Bulgária, a 30 de Junho.

O novo disco, intitulado Dionysus, e já disponível para encomendas na página da banda, é composto por dois actos: o primeiro inclui Sea borne, Liberator of minds e Dance of the Bacchantes, enquanto o segundo é composto por The mountain, The invocation, The forest e Psychopomp. Será o primeiro álbum da dupla desde Anastasis, de 2011.

Os Dead Can Dance passaram por Portugal em duas ocasiões desde que se reagruparam em 2011, ambas no Porto: a banda esteve na Casa da Música em 2012 e no Primavera Sound em 2013.

Os bilhetes do concerto, promovido pela Ritmos, vão estar disponíveis a partir de sexta-feira.

