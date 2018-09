Sismo de 4,6 sentido no Norte e Centro do país

Um sismo de 4,6 na escala de Richter foi sentido em diversas zonas do país, pelas 7h12 desta terça-feira. O abalo foi registado com o epicentro a 130 quilómetros de Peniche, no distrito de Leiria, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequeno (2,0-2,9), pequeno (3,0-3,9), ligeiro (4,0-4,9), moderado (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grande (7,0-7,9), importante (8,0-8,9), excepcional (9,0-9,9) e extremo (superior a 10).

"Este sismo, de acordo com a informação disponível até ao momento, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima III (escala de Mercalli modificada) na região de Santa Maria da Feira", descreve o IPMA, em comunicado. Este nível de intensidade (considerado fraco) corresponde a um sismo durante o qual "os objectos pendentes baloiçam" sendo que "a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados".

Nas redes sociais começam já a surgir relatos de quem sentiu o sismo em variadas zonas do país.

Entre os testemunhos está o de Abel Coentrão, jornalista do PÚBLICO, que, em Vila do Conde – a cerca de 200 quilómetros de Peniche – sentiu uma "uma forte sacudidela da cama" e um ramo da árvore do jardim a bater no vidro do quarto.

