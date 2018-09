Trovoada e vento forte põem sete distritos sob aviso amarelo

Sete distritos do continente estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de trovoada e vento forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de condições favoráveis à ocorrência de trovoada, por vezes acompanhadas de rajadas fortes de vento.

O aviso amarelo vai estar em vigor entre as 14h00 e o final do dia desta terça-feira.

Segundo o IPMA, o aviso amarelo, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, é emitido quando há uma "situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica".

Apesar das nuvens, cuidado com os UV

O IPMA adianta ainda que quatro distritos do continente e o arquipélago da Madeira apresentam hoje um risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV), nomeadamente os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre e Évora.

Segundo o IPMA, em risco elevado de exposição à radiação UV estão os distritos Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Beja e Faro, no continente, e as ilhas S. Miguel, Terceira, Flores e Faial, no arquipélago dos Açores.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Leiria Lisboa e Setúbal estão com níveis moderados e Santarém apresenta risco baixo.

Para as regiões com risco muito elevado e elevado, o IPMA recomenda a utilização de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

O índice ultravioleta varia entre 1 e 2, em que o risco de exposição à radiação UV é baixo, 3 a 5 (moderado), 6 a 7 (elevado), 8 a 10 (muito elevado) e superior a 11 (extremo).

