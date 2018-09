Metade do dinheiro de Bruxelas para os incêndios fica com o Governo

O dinheiro enviado por Bruxelas do Fundo Solidário Europeu pelos restantes países da União Europeia para os incêndios de 2017 só vai chegar aos concelhos afectados pelos incêndios de 15 de Outubro, deixando de fora, por exemplo, todas as vítimas de Pedrógão Grande, conta o jornal i esta terça-feira.

A maior parte do apoio disponibilizado pelos parceiros europeus vai ficar nos cofres de instituições do Estado, como a Protecção Civil e a GNR, acrescenta o diário.

A ajuda, no valor de 50,6 milhões de euros, foi aprovada no Parlamento Europeu em meados de Maio. Na altura, a comissária europeia responsável pela política regional, Cristina Cretu, afirmou que a proposta cobriria “os prejuízos de todos os incêndios florestais que afectaram Portugal em 2017”. Porém, sabe-se agora que a verba vai ser distribuída apenas pelos municípios que foram afectados pelos incêndios de Outubro. Além disso, dos 50,6 milhões mais de metade ficará no Governo, e 24 milhões foram destinados a alguns dos concelhos atingidos pelos incêndios de Outubro.

Entre as instituições que vão ficar com a maior fatia da verba estão a GNR, a Protecção Civil e o Instituto de Conservação da Natureza e Fundo Florestal Permanente, à Marinha, Força Aérea e ao Exército. O objectivo, diz o Governo, é repor veículos e reforçar o material de combate, escreve o jornal i, citando o documento da abertura de candidaturas lançado na sexta-feira. O Ministério do Planeamento explica ainda que o fundo tem como o objectivo “complementar os esforços dos Estados e cobrir uma parte das suas despesas públicas”.

Poderão beneficiar da ajuda “os municípios, suas associações e as empresas municipais com mais de 4500 hectares ou 10% da área ardida nos incêndios de 15 de Outubro”.

PSD critica

A escolha do Governo não é consensual. Entre os críticos está o deputado social-democrata Duarte Marques, que integra as comissões parlamentares de Assuntos Constitucionais e de Assuntos Europeus.

Duarte Marques defende que os beneficiários devem ser “as pessoas, os concelhos, as aldeias do interior, ou seja, os principais afectados”. Ouvido pelo i, o deputado explica que as instituições deviam ser financiadas pelo Orçamento de Estado, por exemplo. “Em vez de [as verbas] irem para as vítimas vão para os responsáveis [pelos incêndios]”.

“Se o Estado não tem dinheiro para financiar as suas próprias competências então não as assuma. Não pode é literalmente roubar este dinheiro às vitimas da sua própria incúria”, sublinha Duarte Marques.

Já o Governo justificou a exclusão dos incêndios de Junho porque “os prejuízos das infra-estruturas” foram cobertos pelo Fundo de Emergência Nacional em 15% e pela reprogramação do Programa Operacional do Centro em 85%.

Os incêndios de Outubro atingiram 36 concelhos da região Centro e Norte, provocando 49 mortos e cerca de 70 feridos.

