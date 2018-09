Acordo PS/PSD seria óptimo para o país

A porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos, ao comentar a rentrée do PSD, espera que os sociais-democratas invertam o vazio de ideias mostrado na festa do Pontal e dêem um bom contributo para o Orçamento de 2019. Estas afirmações da porta-voz dos socialistas podem prenunciar um acordo PS/PSD que seria óptimo para o país. Como tenho afirmado, a "geringonça" parece-me uma solução política esgotada, com divergências insuperáveis. A política portuguesa precisa de uma lufada de ar fresco, que pode ser dada com o entendimento entre os nossos dois maiores partidos. O OE 2019 seria o ponto de partida para esse acordo. Acresce que a política económica do Governo PS, personificada por Mário Centeno, agora presidente do Eurogrupo, é mais conciliável com o PSD do que com a extrema-esquerda. Talvez tenha sido a pensar neste pressuposto que Maria Antónia Almeida Santos estendeu a mão a Rui Rio.

Simões Ilharco, Lisboa

Ou se muda a hora ou os horários

O nascer e o pôr-do-sol, diria que são os primeiros medidores do tempo que o homem utilizou. O dia e a noite marcavam o ritmo da vida. De dia trabalhava-se, de noite descansava-se e dormia-se. Como de resto a maioria dos animais fazem. O trabalho na agricultura, de que dependia a grande maioria da população, fazia-se do nascer ao pôr-do-sol, sem necessidade de relógio. E, quando "a barriga dava horas", comia-se.

Com a Revolução Industrial a necessidade de haver relógios fez-se sentir; sobretudo, a partir do século XIX os relógios começam a disseminar-se e, no século XX, o relógio de bolso faz a sua entrada triunfal e generaliza-se no mundo ocidental. A organização social e económica foi-se emancipando do "horário solar" para se tornar completamente dependente da divisão do dia em 24 horas. E a sociedade organizou-se no sentido de implementar horários como forma de melhorar as diferentes relações da vida colectiva.

Hoje, os países têm horários de funcionamento adequados ao funcionamento da vida e da organização social. Porém, os horários que a sociedade estabeleceu para seu funcionamento não estão conformes o "relógio solar" que ao longo do ano faz variar a duração dos dias e das noites.

Enquanto nas sociedades tradicionais a organização social e do trabalho se ia ajustando diariamente à duração do dia e da noite, nas sociedades modernas, a rigidez de horários obriga a desfasamentos entre o horário solar e o horário civil estabelecido.

Pelo que, ou a sociedade vai ajustando os seus horários de funcionamento ao horário solar (o que é impraticável) ou então adapta, o mais possível, a hora civil ao horário solar, como forma de evitar que nuns períodos nos levantemos de noite e noutros já o dia ir avançado.

Norberto Manso, Sabugal

