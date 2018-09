Peixeira no Kuwait usava olhos de plástico para o peixe parecer fresco

Uma peixaria do Kuwait, no Médio Oriente, foi encerrada depois de as autoridades terem percebido que os responsáveis pela loja colocavam olhos de plástico nos peixes, para que os produtos parecessem frescos. A história é contada por um jornal do país, Al Bayan.

PUB

Um dos vídeos que está a ser muito partilhado no Twitter mostra um peixe com os olhos de plástico a cair. A mesma mulher que tira os olhos falsos mostra então o aspecto do interior do peixe, já com uma cor que denuncia o mau estado do alimento.

PUB

O Al Bayan conta que terão sido as denúncias dos clientes que levaram o Ministério do Comércio a encerrar o estabelecimento.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Os olhos são um dos pontos de referência que indicam a frescura do peixe. Sintomas da frescura: a saliência dos olhos, uma córnea transparente e a pupila negra brilhante. Se por oposição a córnea se apresentar opaca e a pupila acinzentada é sinal de que o peixe não está nas melhores condições.

A pele deve apresentar uma pigmentação viva e brilhante, e as escamas não se devem desprender facilmente. As guelras devem estar avermelhadas e brilhantes e não amarelas e a carne firme e elástica.

PUB