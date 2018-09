Provável candidato do PT à presidência do Brasil, Fernando Haddad, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro

Fernando Haddad, actual candidato a vice-presidente do Brasil pelo Partido dos Trabalhadores (PT) e provável substituto de Lula da Silva na corrida à presidência, caso este seja impedido pela justiça de concorrer, foi formalmente acusado pelo Ministério Público de corrupção, lavagem de dinheiro e quadrilha.

De acordo com o jornal Estadão, o Ministério Público acusa a empreiteira UCT Engenharia de ter pago indevidamente 2,6 milhões de reais (mais de 540 mil euros) ao então presidente da câmara de São Paulo, sob a forma de pagamento de uma suposta dívida ao PT.

“Prefeito da cidade de São Paulo, recém-eleito (2013), detendo o poder, em razão de suas funções, ainda que em perspectiva de hipótese e mesmo que não se concretizasse, qualquer contrapartida para a empresa UTC Empreiteira S.A., solicitou e recebeu indirectamente, vantagem indevida de R$ 2.600.000,00. Depois, agiu por interpostas pessoas de forma a dissimular a natureza, a origem, a localização e a movimentação dos valores provenientes, directa e indirectamente, daquela infracção penal”, refere a acusação, segundo o Estadão.

O procurador que elaborou a denúncia defende que Haddad foi beneficiado “indirectamente” pelo pagamento ao PT e que o partido foi beneficiado “directamente”. Nesse sentido, argumenta o Ministério Público, “ele [Haddad] foi o beneficiário final do pagamento da dívida”.

Numa nota à imprensa, a equipa de Haddad contestou a denúncia – recordando que Pessoa “já teve sua delação rejeitada em quase uma dezena de casos” e acusando o empresário de “contar as suas histórias de acordo com seus interesses” – e o timing da mesma: “Surpreende que, no período eleitoral, uma narrativa do empresário Ricardo Pessoa, da UTC, sem qualquer prova, fundamente três acções propostas pelo Ministério Público de São Paulo, contra o ex-prefeito e candidato a vice-presidente da República, Fernando Haddad”.

Em Maio deste ano, a justiça eleitoral tinha já acusado Haddad de ter utilizado um “saco azul” (no Brasil conhecido como “caixa 2”) para receber este valor indevidamente durante a campanha em São Paulo em 2012. Neste caso, Haddad era acusado de crime eleitoral, sendo que o Ministério Público Eleitoral pediu o pagamento dos 2,6 milhões por reparação de danos em troca do encerramento do processo.

A acusação não bloqueia, só por si, a candidatura de Haddad à vice-presidência do Brasil ou uma eventual candidatura à presidência. Segundo a “Lei da Ficha Limpa” – aprovada por Lula em 2010 – apenas ficam impedidos de concorrer a cargos eleitorais aqueles que forem condenados em segunda instância.

