Até ao lavar dos cestos é vindima: 14 programas de Norte a Sul

Quinta de la Rosa, Pinhão

A Quinta de la Rosa, junto à vila do Pinhão, sugere duas opções para as vindimas deste ano: uma de meio-dia e outra de dia inteiro, com preços de 95€ e 220€, respectivamente. Inclui visita guiada às vinhas e adega, participação no corte da uva, prova de vinhos e jantar. A opção de um dia contempla um passeio de barco pelo Douro com duração de uma hora, jantar e almoço. Tel.: 931 461 038.

www.quintadelarosa.com

Quinta do Vallado, Peso da Régua

Na Quinta do Vallado, em pleno Douro vinhateiro, a tradição da vindima vive-se com muita azáfama e os visitantes são convidados a vivenciar estes momentos, com preços desde 75 euros. Inclui recepção de boas-vindas, pequeno-almoço tradicional no hotel, visita à adega e prova de vinhos, almoço piquenique e participação nas tarefas da vindima.

www.cenarios.pt/produto/programas/vindimas-no-douro-quinta-do-vallado/

Cruzeiro das vindimas

Dois dias de cruzeiro no Douro com estadia em hotel, actividades de vindima com corte de uvas, transporte para o lagar e pisa, prova de vinhos, almoço tradicional e regresso de comboio ao Porto. Preço: 255€/pessoa.

www.cruzeiros-douro.pt

Festa das vindimas de comboio

A CP volta a realizar este ano, nos dias 22 e 29 de Setembro, o programa de lazer para celebrar as vindimas, com uma viagem em comboio especial entre o Porto e Pinhão. Preços: 69,50€ (adultos) e 29,50€ (dos quatro aos 12 anos). Inclui comboio, transfer em autocarro até à Quinta da Avessada, degustação de vinho e iguarias, visita aos vinhedos, possibilidade de participar no corte e apanha da uva, almoço, visita aos lagares, pisa da uva e lagarada. Tel..: 70721022

Sangalhos e Anadia

Os produtores Aliança Vinhos de Portugal, em Sangalhos, e Caves Solar de São Domingos, em Anadia, propõem experiências em vindimas. Preços: 60€ e 75€, respectivamente. A primeira inclui apanha da uva, bucha tradicional, degustação de vinhos e visita à adega e a segunda, além das actividades na vinha, sugere uma visita às galerias das Caves São Domingos, almoço (leitão assado à Bairrada) e degustação de vinhos.

www.cavesaodomingos.com

www.caves-alianca.pt

Foto Caves Aliança Adriano Miranda

Adega do Cartaxo, Santarém

A Adega do Cartaxo apresenta duas sugestões para celebrar esta época, com preços a 30€ (com almoço e oferta de t-shirt e chapéu de palha) e 5€ por pessoa. As duas incluem visita à adega e às vinhas e provas de vinhos comentadas. Tel.: 243 770 987.

[email protected]

Quinta do Gradil, Cadaval

Está tudo preparado para mais um ritual de vindimas na Quinta do Gradil, no Cadaval, naquela que já foi propriedade do marquês de Pombal. O programa começa com a colheita da uva , seguida de todos os processos normais desta tradição. Com almoço. Preço: 120 €/duas pessoas; 150€/bilhete família.

www.quintadogradil.pt

Quinta da Lagoalva, Alpiarça

O programa das vindimas na Quinta da Lagoalva, em Alpiarça, decorre de 3 a 30 de Setembro, custa 25€/pessoa e oferece passeio pela vinha, prova de vinhos, visita à adega com degustação dos mostos, visita à cavalariça e capela. Tel.: 912021033

www.lagoalva.pt.

Companhia das Lezírias, Alentejo

Faça uma escapada até às terras ribatejanas de Samora Correia e participe nas vindimas da Companhia das Lezírias, que acontecem no dia 8 de Setembro. Há duas propostas com preços a 35€ e 40€ (adultos); 10€ (crianças dos seis aos 12 anos); gratuito (crianças até aos cinco anos). Inclui a participação no corte da uva, pisa a pé e degustação do mosto de uva ao vinho comentado por enólogo e piquenique buffet ou de especialidade regional. Telef.: 212 349 016.

www.cl.pt

Herdade das Servas, Estremoz

A época das vindimas já começou e a Herdade das Servas convida-o a participar nesta tradição: apanha da uva, pisa em lagar de mármore, visita à adega, prova de vinhos acompanhada por técnicos, por 30€ e 65€, se optar por almoço. [email protected]

Herdade do Esporão, Reguengos de Monsaraz

Descubra a Herdade do Esporão, durante as vindimas, num ambiente de trabalho e de festa. Preço: 110€, com passeio pelas vinhas, visita às caves e adega com prova de vinhos, participação nos trabalhos e almoço. De 1 a 30 de Setembro. www.esporao.com

Vila Galé Clube Campo, Beja

Apanhar e pisar as uvas, conhecer as etapas de produção do vinho e degustar alguns vinhos são as sugestões do Grupo Vila Galé, em parceria com os vinhos Santa Vitória, para uma experiência de vindima. Preço: 30€/adulto; 65€ com almoço. Pode ficar alojado no Hotel Galé Clube do Campo por 140€/noite, com pequeno-almoço. www.vilagale.com

Adega Mayor, Campo Maior

Durante todo o mês de Setembro os visitantes podem conhecer as tradições e segredos da vindima alentejana. O programa Vindima Mayor 2018 oferece passeio pelas vinhas, visita à adega, prova de vinhos, workshop vínico e almoço com harmonização de vinhos. Preço: 60€/pessoa.

www.adegamayor.pt/pt/vindimas-2018

Quinta da Tôr, Loulé

No dia 8 de Setembro, participe na festa da abertura das vindimas na Quinta da Tôr, com visita às vinhas e adega e todo o trabalho relacionado com esta actividade. Desfrute ainda de um almoço convívio preparado na quinta. Preço: 30€/pessoa.

http://loulecriativo.pt

