Yves Mersch, membro executivo do Banco Central Europeu (BCE), lançou esta semana um repto aos bancos europeus para que criem um sistema electrónico de pagamentos comum, não escondendo a preocupação pela dependência de serviços “não europeus”, como o Paypal.

O desafio do Yves Mersch não se confina apenas à criação de um sistema comum para pagamentos digitais na zona euro, uma vez que defende que esse operador deve ter capacidade para fazer alianças pan-europeias.

PUB

Citado pela Bloomberg, o membro do BCE afirmou preocupação pela dependência de serviços não europeus para pagamentos domésticos na Europa. "Temo que os gigantes globais usem a sua rede para aumentar ainda mais a sua presença na Europa”. E esses gigantes são os norte-americanos Paypal, que dominam os pagamentos digitais na Europa, mas também a Apple Pay, o Pay Google, entre outros grandes operadores.

PUB

Mersch alertou para o facto de, no actual cenário geopolítico, os riscos não serem tão longínquos como eram, devendo “ser levados a sério pelos responsáveis europeus", numa alusão às políticas comerciais de Donald Trump, que estão a afectar os seus parceiros comerciais. "A jurisdição extraterritorial [dos operadores de pagamentos] poderia, na pior das hipóteses, afectar o funcionamento dessas empresas e interromper pagamentos entre contrapartes europeias. No actual ambiente geopolítico, esses riscos, infelizmente, não são tão remotos quanto eram no passado ", afirmou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O caminho a percorrer para a criação de um sistema de pagamentos electrónicos comum pode ser longo. Isto porque, como destacou o responsável numa conferência em Paris, os bancos europeus ainda não foram capazes de criar um sistema comum para pagamentos com cartões de débito e de crédito.

"A Europa ainda não dispõe de uma rede integrada e padronizada de pagamento de cartão”, disse, alertando para a necessidade dos bancos agirem rapidamente, se não quiserem continuar a perder terreno para grandes players internacionais".

Actualmente, cada Estado-membro possui a sua própria rede de pagamentos electrónicos, cartões e caixas automáticas, sem integração plena. A Alemanha tem o sistema Girocard, a França o Cartes Bancaires e em Portugal o Multibanco, mas ainda há países sem um sistema único. "Construir redes locais ou nacionais é uma solução anacrónica que não responderá às necessidades do mercado", defendeu o responsável do BCE pelos sistemas de pagamentos.

PUB