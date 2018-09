Madeira Rodrigues abdica para integrar lista de Ricciardi

Pedro Madeira Rodrigues abdicou da corrida à presidência do Sporting para ocupar um lugar de vice-presidente na lista encabeçada por José Maria Ricciardi, disse esta terça-feira à Lusa fonte da lista do candidato derrotado nas últimas eleições do clube lisboeta.

Além de Madeira Rodrigues, acompanham o gestor entre quatro e cinco elementos da lista C, provenientes de diferentes áreas, que também passarão a integrar a candidatura de Ricciardi nas eleições para os órgãos sociais do Sporting, marcadas para sábado.

PUB

Com a desistência de Madeira Rodrigues fica reduzido a seis o número de candidatos à liderança do clube de Alvalade: João Benedito (lista A), Ricciardi (B), Frederico Varandas (D), Rui Jorge Rego (E), José Dias Ferreira (F) e Fernando Tavares Pereira (G).

PUB

A mesma fonte indicou que Madeira Rodrigues e outros elementos da sua lista deverão comparecer na acção de campanha de Ricciardi, marcada para esta terça-feira, no Páteo Alfacinha, em Lisboa, com início às 20h horas.

Em 2017, Madeira Rodrigues foi derrotado nas eleições para o Sporting por Bruno de Carvalho, recolhendo 9,49% dos votos contra 86,13% do presidente reeleito, que viria a ser destituído em Assembleia Geral, em Junho de 2018.

PUB