Lille anuncia inscrição e Rafael Leão recua

O Lille anunciou nesta terça-feira, no seu site oficial, que a Comissão de Controlo dos Clubes Profissionais validou os quatro últimos contratos submetidos pelo clube no mercado de Verão. Nesse sentido, o emblema da Liga francesa informa que Jérémy Pied, Rafael Leão, Fernando Costanza e Rui Fonte já têm a situação regularizada.

O comunicado do Lille surge depois de Rafael Leão ter avançado com o cenário de rescisão unilateral de contrato, tendo em conta que as dificuldades financeiras que o clube atravessa tinham adiado por tempo indeterminado a inscrição de alguns reforços para 2018-19.

Ao que o PÚBLICO apurou, esta garantia levou já o jogador a recuar na intenção de rescindir contrato, uma decisão para a qual terá contribuído também o seu empresário.

Rafael Leao sur Instagram ???????? pic.twitter.com/K5sq6OUjnz — Dogues Lillois (@dogueslillois) 4 de setembro de 2018

