Frederico Silva no quadro principal em Zhangjiagang

O português Frederico Silva, 316.º do ranking mundial de ténis, qualificou-se nesta terça-feira para o quadro principal do challenger de Zhangjiagang, na China, ao derrotar o chinês Fajing Sun, 672.º da hierarquia.

Na terceira ronda do qualifying, o tenista luso bateu Sun por 7-6 (12-10) e 6-2, em 1h49m, e vai estrear-se no quadro principal frente ao austríaco Jurij Rodionov, 259.º do circuito.

