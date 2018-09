António Fernandes ainda dá luta à nova geração

O veterano Grande Mestre António Fernandes, que detém por larga margem o recorde de títulos de xadrez, com 15 triunfos, está em grande forma na 75.ª edição do campeonato nacional absoluto, que está a decorrer em Braga, encontrando-se no comando da prova ao fim das três primeiras jornadas, com 2,5 pontos, os mesmos que o Mestre FIDE (MF), Luís Silva, também ele com um excelente início de prova.

Na terceira posição, com dois pontos, segue uma das mais recentes promessas do xadrez português, Bruno Martins, de apenas 15 anos, em igualdade pontual com o Mestre Internacional (MI) André Sousa, também ele um representante da nova geração, que na época passada, aos 17 anos, se tornou no mais jovem xadrezista a obter este troféu.

PUB

A meio ponto segue o trio constituído pelo MI Sérgio Rocha e os MF José Veiga e Pedro Rego. O recente vencedor do torneio de Mestres, MI David Martins, começou mal, com duas derrotas, mas nesta terça-feira conseguiu recuperar, ao vencer o MF José Padeiro, nono classificado com apenas um empate, fechando a classificação o FM António Vasques, que ainda não pontuou.

PUB

PUB