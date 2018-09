Universidade do Porto recebe conferência que nega alterações climáticas

A Universidade do Porto recebe no próximo fim-de-semana uma conferência internacional sobre as alterações climáticas organizada por um comité que é céptico ou nega fenómenos relacionados com o aquecimento global.

A notícia foi avançada esta manhã pelo Diário de Notícias. O encontro, que acontece nos dias 7 e 8 na Faculdade de Letras, é organizado pelo Independent Committee on Geoethics (ICG), um comité que visa, escreve a página da Universidade do Porto, "(des)construir algumas ideias sobre alterações climáticas".

Na mesma página onde promove o evento, a Universidade do Porto informa que um dos oradores é Piers Corbyn, "reconhecido meteorologista e dono da WeatherAction". O irmão do líder trabalhista Jeremy Corbyn "vai demonstrar que o clima extremo na Europa é normal, já o tivemos antes".

A conferência conta ainda com o investigador e professor sueco Nils-Axel Mörner, que a Universidade do Porto apresenta como alguém "que desenvolve, já desde os anos 70, [estudos] sobre as alterações do nível do mar". Mörner é uma figura controversa e criticada pelas suas teorias que negam a influência do aquecimento global no aumento do nível médio das águas.

Contactada pelo PÚBLICO, fonte da assessoria da Universidade do Porto esclarece que se trata de "uma concessão do espaço através do pedido de uma docente". Trata-se de Maria Assunção Araújo, também ela oradora nesta conferência, cujo papel foi "fazer a ponte" com o Independent Committee on Geoethics (ICG): fez o pedido do espaço e da organização do evento. O PÚBLICO contactou a docente, sem sucesso até ao momento.

A assessoria da Universidade do Porto afirma é a primeira vez que esta conferência se organiza em Portugal, mas que já se realizaram outras edições no estrangeiro.

Questionada pelo PÚBLICO, a mesma fonte afirma que esta conferência é composta por oradores com uma "visão única" sobre as questões das alterações climáticas, com posições maioritariamente cépticas ou negacionistas.

Recentemente, um estudo publicado na revista científica PNAS sustenta que, mesmo que se consiga travar as emissões nos dois graus, alguns dos fenómenos podem já não ser reversíveis. Nos últimos 30 anos, a temperatura média da Terra subiu cerca de um grau Celsius por causa do aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera com a queima de combustíveis fósseis. O CO2 tem a capacidade de absorver a energia irradiada da superfície terrestre, que por sua vez recebe o calor do Sol. Quanto mais CO2 existe na atmosfera, mais calor é retido, provocando o efeito de estufa. Em Portugal, os efeitos das alterações climáticas sentem-se, por exemplo, nas mais frequentes ondas de calor, como a de Junho de 2017, responsável pelo incêndio de Pedrógão Grande.

