Direcções associativas debatem financiamento do Ensino Superior e contratação de docentes

O aumento do financiamento para o Ensino Superior, a contratação de docentes e as linhas e programas de apoio à crise do alojamento estudantil foram algumas das questões debatidas durante o fim-de-semana pelas direcções associativas.

Em comunicado, a Federação Académica do Porto indica que foram avaliadas várias questões durante o Encontro Nacional de Direcções Associativas, que decorreu em Cascais durante o fim-de-semana na Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril.

O financiamento para o Ensino Superior foi um dos temas em debate no encontro, tendo sido destacado que de uma forma geral, é "deficitário, castrando à partida a ambição que se alcancem objectivos estruturais para o país".

PUB

PUB

Para as direcções associativas, "hoje o investimento no sector situa-se em 1,3% do PIB [Produto Interno Bruto], com um crescimento médio de 0,06, prevendo-se, assim, que não se atinja o objectivo de 3% em 2030".

No encontro, as associações concluíram também que a contratação de docentes e investigadores ficou aquém, estando a menos de "50% do cumprimento estabelecido", uma situação que necessita de "rápida resposta".

O aumento dos custos de funcionamento das Instituições do Ensino Superior (IES) devido ao descongelamento de carreiras e aumentos de salários mínimos e programas como o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública (PREVPAP) estiveram também em debate durante o encontro.

"As linhas e programas de apoio à crise de alojamento estudantil ou tardam em chegar ou são desajustadas. O Governo não oferece uma solução que faça sombra ao problema, sendo urgente que o faça", é referido na nota.

As direcções associativas chamaram também a atenção para o Concurso Nacional de Acesso, que teve menos candidaturas ao Ensino Superior, uma tendência que consideram ter de ser "revertida urgentemente".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Para além da diminuição de candidatos, as direcções destacam também na nota "a redução de 5% das vagas em IES do Porto e Lisboa, que seriam realocadas a IES do interior de Portugal".

"Se politicamente a medida não era a mais adequada para a resolução da problemática, a sua implementação foi mais desastrosa, sendo que mais de 50% das vagas foram aplicadas a IES do litoral", é referido.

Na nota, as direcções destacam a recomendação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) que aponta para a necessidade de serem implementadas "medidas de coesão territorial, mas que se percebam e seja parte integrante de uma estratégia global", como por exemplo o Programa +Superior (um incentivo para que os estudantes escolham o interior do país).

PUB