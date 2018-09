Dezenas de descobertas, Milhões de Festa (nestes horários)

Começa ao meio-dia, termina ao amanhecer do dia seguinte, às 6 horas — e a festa multiplica-se, assim, a 7, 8 e 9 de Setembro, em Barcelos. No dia 6, quinta-feira, arranca a 11.ª edição do Milhões de Festa com mais de 40 projectos, espalhados pelos quatro palcos habituais entre o parque fluvial de Barcelos e a piscina municipal: Milhões, Taina, Piscina, Lovers. Há ainda outros espaços que vão receber, durante a tarde, concertos na cidade do distrito de Braga. A localização exacta é revelada duas horas antes do concerto, nas redes sociais oficiais do Milhões.

No inicio de Agosto, o PÚBLICO já tinha analisado os novos nomes anunciados para o festival minhoto. A conclusão? É contraditória: “A tradição ainda é o que era.” Mesmo que o festival, que se realizava em Julho, se tenha adiado, este ano, para Setembro, fruto da “pressão cada vez maior dos festivais de Julho e Agosto”.

Agora, foram divulgados os horários. Squarepusher, o nome artístico do produtor de música electrónica Tom Jenkinson, actua depois da meia-noite de dia 7, à 1h40, no palco Milhões. Dia 8, há o saxofone de Nubya Garcia às 23 horas, o ruído punk (em galego) de Bala às 00h20 e o metal dos Electric Wizard à 1h20. Os Tubarões atacam o palco Milhões às 23h30 de 9 de Setembro, oriundos de Cabo Verde.

Human Flesh (adelanto) by BALA

Os horários completos podem ser consultados no site do Milhões. Através da app gratuita, podes escolher receber notificações 15 minutos antes de cada concerto. É também por lá que podes descobrir as localizações dos concertos secretos de Bitchin Bajas e Riding Pânico.

Além dos concertos, há espaço na programação para uma “nova aposta”. A organização fala de “momentos imersivos” como aulas de ioga, concertos participativos, performances artísticas e “festas inusitadas”.

O primeiro dia (6, quinta-feira) é de acesso livre. O bilhete geral do festival custa 60 euros, 20 caso apenas seja de um dia. A compra da entrada dá ainda acesso ao campismo, à piscina e aos transfers diários entre Braga e o recinto.

