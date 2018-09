Quatro mortos em acidente com autocarro em Avilés

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta segunda-feira num acidente com um autocarro em Avilés, Astúrias, no Norte de Espanha. O veículo chocou contra uma coluna de betão armado.

O diário local La Nueva España dá conta de pelo menos 17 feridos, alguns com gravidade. As equipas de salvamento continuam a retirar os feridos do local, com a ajuda de várias ambulâncias, veículos dos bombeiros e um helicóptero do 112.

PUB

O acidente aconteceu num troço da auto-estrada AI-81 sujeito a obras. O autocarro do serviço regular da empresa Alsa, que fazia o percurso entre Oviedo e Gijón, embateu contra o pilar pelas 14h30 (13h30 em Portugal Continental). Ainda não se sabe o que terá provocado o acidente.

PUB

PUB