Com capacidade para quatro mil pessoas, entre elas passageiros e tripulantes, o navio Mein Schiff 1 atracou esta segunda-feira, 3 de Setembro, no Porto de Leixões. É o maior navio a fazer escala naquele Terminal de Cruzeiros e tem um total de 315 metros de comprimento.

Cerca das 7h desta segunda-feira iniciavam-se as manobras para o Porto de Leixões receber aquele que é o maior navio de sempre naquele porto. A passagem do Mein Schiff 1 veio habilitar o Terminal de Cruzeiros a receber navios com uma maior capacidade do que aquilo que era possível. Até agora, o maior navio a atracar em Leixões media 300 metros de comprimento. Além disso, essa era a meta estimada para a qual o cais de acostagem foi concebido.

A Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) salienta que a entrada e a atracação do navio no terminal "não poderia ter decorrido de melhor forma, o que só revela que o novo Terminal de Cruzeiros está a cumprir os seus objectivos.”

A empresa alemã Tui Cruises é a responsável pelo cruzeiro, o maior da companhia, que está numa viagem de 12 dias de Bremerhaven, na Alemanha, até às ilhas Canárias. O navio deixou Leixões às 18h, para rumar ao próximo porto, também ele português, em Lisboa. Daniela Carmo