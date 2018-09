Uma noite a lutar contra as chamas no Rio de Janeiro

Um incêndio de grandes dimensões destruiu este domingo o Museu Nacional do Rio de Janeiro. O edifício com mais de 200 anos, fundado ainda antes da independência do Brasil, poderá ter queimado milhões de objectos museológicos. Era um dos maiores acervos histórico e científico do país e da América Latina.

Os bombeiros que estiveram a combater as chamas denunciaram a falta de água nas bocas-de-incêndio do local, o que dificultou o trabalho das autoridades.

Investigadores e políticos brasileiros acusam o Governo de ter "abandonado" o edíficio, que nos últimos três anos sofreu cortes orçamentais.