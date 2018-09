Vítor Pataco preside à direcção do Instituto Português do Desporto e Juventude

Vítor Pataco vai presidir à direcção do Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), sucedendo no cargo a Augusto Baganha, de quem foi vice-presidente, confirmou esta segunda-feira à agência Lusa fonte oficial.

De acordo com o gabinete do secretário de Estado da Juventude e Desporto, será publicado nesta terça-feira um despacho de nomeação do Conselho Directivo que, além de Vítor Pataco, integra Sónia Paixão, Carlos Pereira e Sílvia Vermelho.

Vítor Pataco, que foi vice-presidente do Conselho Directivo liderado por Augusto Baganha, tem 54 anos, é licenciado em Educação Física, com pós-graduação em Gestão do Desporto e mestre em marketing.

O novo presidente do IPDJ, que já desempenhou funções na Câmara Municipal de Lisboa, foi director do Complexo Desportivo do Jamor e leccionou na Universidade Autónoma de Lisboa.

Para vice-presidente foi escolhida Sónia Paixão, de 40 anos, directora de departamento na Câmara Municipal de Lisboa, e vereadora sem pelouro em Loures, município ao qual foi candidata na lista do PS.

Como vogais foram escolhidos Carlos Pereira, que transita do anterior Conselho Directivo, e Sílvia Vermelho.

A anterior direcção do IPDJ era liderado por Augusto Baganha e integrava Vítor Pataco, como vice-presidente, e os vogais Carlos Pereira e Lídia Praça.

