O português Cristiano Ronaldo foi nomeado esta segunda-feira pela FIFA para o prémio The Best, que distingue o melhor futebolista da temporada de 2017-18. Uma distinção que o madeirense já conquistou cinco vezes: 2008, 2013, 2015, 2016 e 2016-17.

Para além do agora atacante da Juventus, foram também nomeados o médio croata Luka Modric e o egípcio do Liverpool Mohamed Salah.

O antigo companheiro de CR7 no Real Madrid será o principal opositor do português, tendo já sido eleito como o melhor jogador do Mundial da Rússia, após ter liderado a selecção da Croácia até à final de Moscovo, que acabou por perder para a França.

Modric foi também o vencedor do prémio de Melhor Jogador do Ano na Europa, atribuído pela UEFA no último dia 30 de Agosto e que juntou este mesmo trio finalista. Lionel Messi, distinguido também por cinco vezes (2009, 2010, 2011, 2012 e 2014), ficou de fora.

O pémio The Best será entregue no próximo dia 24 de Setembro, numa cerimónia que decorrerá em Londres.

