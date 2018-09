Portugal quer lutar por medalhas nos Mundiais de judo

A selecção portuguesa de judo vai lutar por medalhas no Mundial, a disputar em Bacu, e pensar na qualificação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020, segundo a seleccionadora nacional Ana Hormigo.

Dezasseis judocas (nove masculinos e sete femininos) vão representar Portugal no Campeonato do Mundo, que decorre em Bacu, no Azerbaijão, de 20 a 27 de Setembro, e Ana Hormigo confia na possibilidade de alcançar lugares de pódio.

PUB

"Cada um quer avançar o máximo na competição e será esse o grande objectivo. Primeiro, temos o grande desafio do sorteio, que só nos dias antes é que vamos conhecer, para aí preparar melhor combate a combate, com o objectivo de passar o máximo de combates possíveis", disse Ana Hormigo, que falava aos jornalistas no final da apresentação da selecção que vai participar nos Mundiais de judo.

PUB

Para Ana Hormigo, "nenhum atleta de judo vai para ficar por um combate", assumindo que há vários atletas que aspiram ao pódio e "que têm demonstrado bons indicadores ao longo da época e querem chegar ao máximo à frente".

Além de Telma Monteiro, que soma cinco medalhas em Mundiais, Ana Hormigo apontou para judocas como Anri Egutidze, "que esteve bastante bem ao longo da época", ou Jorge Fonseca, "que também tem dado alguns indicadores".

Joana Ramos, "que tem competido menos, mas que já ficou num quinto lugar no Campeonato do Mundo", ou Yahima Ramirez, que também já conseguiu um quinto lugar em Mundiais, foram as outras judocas referidas pela seleccionadora.

Ana Hormigo indicou ainda a promessa portuguesa Patrícia Sampaio, que, no Campeonato Europeu "conseguiu ganhar a uma cabeça de série" e pode surpreender. A seleccionadora recordou ainda que nos Mundiais já conta o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, considerando que, em Bacu, é também um objectivo "angariar o máximo de pontos para o apuramento olímpico".

O presidente da Federação Portuguesa de Judo, Jorge Fernandes, também sublinhou que, apesar de ainda faltarem 20 meses para terminar a fase de apuramento para Tóquio 2020, acredita que, "pelo resultado nas provas e empenho nos atletas", seja possível atingir um recorde e apurar dez a 12 judocas. "É uma selecção que dá garantias e acreditamos neles", frisou.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Lista dos convocados para os Mundiais de judo

Femininos

-48 kg: Catarina Costa e Joana Diogo

-52 kg: Joana Ramos e Mariana Esteves

-57 kg: Telma Monteiro

-78 kg: Yahima Ramirez e Patricia Sampaio

Masculinos

-60 kg: Gonçalo Mansinho

-66 kg: João Crisóstomo

-73 kg: Jorge Fernandes e Nuno Saraiva

-81 kg: Anri Egutidze

-90 kg: João Martinho e Tiago Rodrigues

-100 kg: Jorge Fonseca.

PUB