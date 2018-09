Paulo Freitas: "Mantivemos estrutura e acrescentámos qualidade"

O treinador de hóquei em patins do Sporting assumiu nesta segunda-feira, na apresentação da equipa para a temporada, que o objectivo dos campeões nacionais "é estar em todos os momentos de decisão e procurar ganhar".

"Numa equipa como o Sporting, a única coisa na qual podemos pensar é preparar bem a equipa para depois podermos discutir as vitórias. O nosso objectivo é o mesmo: ganhar, conquistar vitórias, trazer alegria aos adeptos", afirmou Paulo Freitas, na apresentação da equipa à imprensa, que decorreu no pavilhão João Rocha, em Lisboa.

O técnico "leonino" considerou que os dois reforços para a época que terá início dentro de poucas semanas, o argentino Gonzalo Romero, e o espanhol Raul Marin, vieram acrescentar valências ao plantel. "Mantivemos toda a estrutura e acrescentámos qualidade com dois jogadores que vêm trazer ainda mais qualidade ao plantel que, por si só, já tinha muita", afirmou.

Paulo Freitas garantiu que, por agora, "o primeiro e único grande foco é o dia 6 de Outubro, dia da Supertaça frente ao FC Porto".

"O segundo foco será o dia 13, em que jogamos para a Liga Europeia, e o terceiro o dia 20, em que defrontamos o Benfica, para o campeonato", afirmou o técnico, que lamentou o volte-face na mudança de figurino do campeonato.

Paulo Freitas considerou que o sorteio da Liga Europeia "foi duro" para o Sporting, que irá defrontar no grupo B os espanhóis do Liceo da Corunha, os italianos do Forte dei Marmi e os alemães do Herringen. "O sorteio foi duro para o Sporting, o Liceo da Corunha continua a ser grande equipa, e o Forte dei Marmi, apesar de ter perdido o Gonzalo Romero, precisamente para o Sporting, equilibrou o plantel. A equipa alemã é sempre complicada no seu reduto, mas claramente o nosso objectivo é passar aos quartos-de-final", explicou.

O capitão João Pinto assumiu a mesma ambição do treinador, garantindo que os 'leões' querem "estar nos momentos de decisão, ganhar títulos e continuar a senda e a dinâmica que o grupo de trabalho traz do ano passado".

João Pinto considerou que os dois reforços - Romero (ex-Forte dei Marmi) e Marin (ex-Réus) - acrescentam "qualidade ao plantel" e acrescentou: "Pelo que deu para perceber no treino, além de qualidade têm um excelente carácter e vão ajudar o Sporting".

O avançado Gonzalo Romero referiu que sair da Itália para o Sporting "é um salto muito grande" e prometeu "trabalhar duro", enquanto o também avançado Raul Marin estabeleceu como objectivo "ajudar a equipa a ganhar títulos, como no ano passado".

