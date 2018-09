Marega renova com FC Porto até 2021

O futebolista maliano Moussa Marega renovou o seu contrato com o FC Porto, prolongando o vínculo por mais uma época, até Junho de 2021, anunciou nesta segunda-feira o FC Porto no seu site oficial na Internet.

O avançado internacional maliano, de 27 anos, chegou ao FC Porto em Janeiro de 2016, proveniente do Marítimo, tendo marcado 25 golos nos 56 jogos com a camisola "azul e branca".

Marega reintegrou recentemente o plantel dos campeões nacionais, depois de ter iniciado a temporada a treinar à parte, tendo marcado, no domingo, um dos golos da vitória "azul e branca" na recepção ao Moreirense (3-0), em jogo da quarta jornada da I Liga.

O maliano afirmou-se no plantel dos "dragões" na época passada, depois de uma temporada de empréstimo ao Vitória de Guimarães. Antes de chegar a Portugal, jogou nos franceses do Évry, do Le Poiré-sur-Vie e do Amiens e nos tunisinos do Espérance de Tunis.

