Gouveia bem na Dinamarca promete para Suíça

Ricardo Melo Gouveia concluiu o Made in Denmark (1,5 milhões de euros em prémios) em grande estilo, com um back nine de 32 pancadas (-4) na última volta, para o seu segundo resultado seguido de 69 pancadas no Par 72 do Silkeborg Ry Golf Club, em Aarhaus, ou seja, acelerou para cortar a meta nos 37.ºs, com um total de 280 (71-71-69-79), 4 abaixo do Par.

O jogador português do ACP Golfe, a jogar sua terceira temporada seguida facturou um prémio 9.600 euros e ocupa a 129.ª posição na Race to Dubai do European Tour, quando a época se aproxima da sua fase decisiva. Já a partir de quinta-feira, ele estará no Omega Europan Masters (€2,5 milhões) , em Crans-sur-Sierre, na Suíça, e na semana seguinte há o Portugal Masters (€2 milhões) no Dom Pedro Victoria Golf Course em Vilamoura.

O Made in Denmark foi ganho pelo inglês Matt Wallace. O vencedor do Open de Portugal em 2017 bateu num play-off a quatro os seus compatriotas Steven Brown, Jonathan Thomson e o antigo n.º1 mundial Lee Westwood, depois de terem completado as quatro voltas regulamentares empatados com 269 (-19).

No Challenge Tour, Pedro Figueiredo iniciou a última volta do Cordon Golf Open, no Golf Blue Green de Pléneuf Val André, em Pléneuf, França, no grupo dos oitavos, mas finalizaria com 73 (+3) para cair para os 26.ºs, com um total de 276 (-4). No ranking do circuito, desceu de 9.º para 11.º, sabendo que os 15 primeiros no final da época conquistam o cartão para o European Tour 2019.

No mesmo torneio, ganho pelo inglês Jack Singh Brar com 265 (-15), Filipe Lima ficou isolado em 59.º, com 285 (+5), ele que chegou a liderar no primeiro dia com um brilhante resultado de 62 (-8).

