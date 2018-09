Djokovic travou caminhada histórica de João Sousa

João Sousa despediu-se nesta segunda-feira do torneio de singulares do Open dos EUA, ao perder nos oitavos-de-final diante de Novak Djokovic, um dos favoritos à conquista de uma prova que já venceu em 2011 e 2015. No Arthur Ashe Stadium, em Queens, o sérvio impôs-se por 3-0, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em 2h01m.

Começou melhor o encontro Novak Djokovic, obtendo o primeiro break à segunda tentativa e aproveitando os erros não forçados do número um português, que teve sempre dificuldades em fazer valer o seu primeiro serviço. No segundo set, foi Sousa a conseguir um break, que o sérvio devolveu praticamente de seguida para depois manter o ritmo e já não se deixar surpreender.

Naquele que acabou por ser o derradeiro parcial, Djokovic e Sousa fizeram valer os seus jogos de serviço até ao 2-1, altura em que o encontro foi interrompido para ser prestada assistência médica ao sérvio. Quando foi retomado, a tendência manteve-se até ao oitavo jogo de serviço, momento em que o português sofreu um break para 5-3, que se revelou fatal.

Apesar de uma boa resposta de Sousa, Djokovic aproveitou o serviço para fechar o encontro e seguir pela 11.ª vez para os quartos-de-final do Open dos EUA, impedindo que o adversário reforçasse ainda mais a melhor prestação de sempre de um português no torneio.

