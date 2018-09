Huppert, Almodóvar, Deneuve e centenas de personalidades pedem acção a Macron

Estamos perante “o maior desafio da história da humanidade”, defendem os signatários de uma manifesto apresentado ao Governo francês. Após a demissão inesperada do ministro francês do Ambiente, Nicolas Hulot, mais de 200 figuras públicas (sobretudo francesas, mas não só), como a actriz Isabelle Huppert ou o cantor Charles Aznavour, exigem uma resposta política para salvar o planeta de uma catástrofe ambiental. “O poder político deve agir firmemente e de imediato. É tempo de sermos sérios”, lê-se no documento divulgado esta segunda-feira no jornal Le Monde.

Entre os 206 signatários estão os actores Alain Delon, Willem Dafoe, Marion Cotillard, Bradley Cooper, Catherine Deneuve, Jude Law e Rodrigo Santoro, os cineastas Wim Wenders, Pedro Almodovar e David Cronenberg, as cantoras Cali e Patti Smith e o astrofísico Roland Lehoucq.

PUB

Estas personalidades pedem medidas contra o aquecimento global, a poluição, a destruição dos ecossistemas e a desflorestação. “Não é demasiado tarde para evitar o pior”, afirmam, dizendo tratar-se de uma “questão de sobrevivência” que implicará medidas que podem não agradar a todos.

PUB

Foto O ministro do Ambiente demissionário, Nicolas Hulot CHARLES PLATIAU/REUTERS

A missiva assinada também por outros artistas e cientistas surge na sequência do repto lançado pela actriz Juliette Binoche e o astrofísico Aurélien Barrau, na sequência da demissão de Hulot. O ministro do Ambiente bateu com a porta numa entrevista em directo a uma rádio, sem avisar previamente o Presidente Emmanuel Macron ou o primeiro-ministro Edouard Philippe, e expressando frustração com a política ambiental do Executivo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Não quero mais mentir a mim próprio. Não quero dar a ilusão de que a minha presença no Governo significa que estamos a avançar”, justificou o activista e antigo apresentador de televisão na altura da demissão, adiantando que não sente que o ambiente seja prioridade do Governo – ainda que tivesse sido uma das bandeiras da campanha do líder francês Emmanuel Macron.

Os signatários:

Isabelle Adjani; Laure Adler; Pedro Almodovar; Laurie Anderson; Charles Aznavour; Santiago Amigorena; Pierre Arditi; Niels Arestrup; Ariane Ascaride; Olivier Assayas; Yvan Attal; Josiane Balasko; Aurélien Barrau; Nathalie Baye; Emmanuelle Béart; Xavier Beauvois; Alain Benoit; Jane Birkin; Juliette Binoche; Benjamin Biolay; Dominique Blanc; Gilles Boeuf; Mathieu Boogaerts; John Boorman; Romane Bohringer; Carole Bouquet; Stéphane Braunschweig; Zabou Breitman; Nicolas Briançon; Irina Brook; Valeria Bruni Tedeschi; Florence Burgat; Gabriel Byrne; Cali; Sophie Calle; Jane Campion; Isabelle Carré; Emmanuel Carrère; Anne Carson; Michel Cassé; Laetitia Casta; Bernard Castaing; Antoine de Caunes; Alain Chamfort; Boris Charmatz; Christiane Chauviré; Jeanne Cherhal; François Civil; Hélène Cixous; Isabel Coixet; Françoise Combes; François Cluzet; Gregory Colbert; Bradley Cooper; Brady Corbet; Béatrice Copper-Royer; Marion Cotillard; Denis Couvet; Camille Cottin; Clotilde Courau; Franck Courchamp; Nicole Croisille; David Cronenberg; Alfonso Cuaro; Willem Dafoe; Philippe Decouflé; Sébastien Delage; Vincent Delerm; Alain Delon; Catherine Deneuve; Claire Denis; Philippe Descola; Alexandre Desplat; Manu Dibango; Hervé Dole; Valérie Dréville; Diane Dufresne; Sandrine Dumas; Romain Duris; Lars Eidinger; Marianne Faithfull; Pierre Fayet; Ralph Fiennes; Frah (Shaka Ponk; Cécile de France; Stéphane Freiss; Thierry Frémaux; Jean-Michel Frodon; Marie-Agnès Gillot; Pierre-Henri Gouyon; Julien Grain; Anouk Grinberg; Mikhaïl Gromov; Sylvie Guillem; Arthur H; Ethan Hawke; Christopher Hampton; Nora Hamzawi; Ivo Van Hove; Isabelle Huppert; Agnès Jaoui; Michel Jonasz; Camelia Jordana; Jean Jouzel; Juliette; Anish Kapoor; Mathieu Kassovitz; Angélique Kidjo; Cédric Klapisch; Thierry Klifa; Panos H. Koutras; Lou de Laâge; Ludovic Lagarde; Laurent Lafitte; Laurent Lamarca; Maxence Laperouse; Camille Laurens; Bernard Lavilliers; Sandra Lavorel; Jude Law; Patrice Leconte; Roland Lehoucq; Gérard Lefort; Nolwenn Leroy; PeterLindbergh; Louane; Luce; Ibrahim Maalouf; Vincent Macaigne; Benoît Magimel; Yvon Le Maho; Andreï Makine; Abd al Malik; Sophie Marceau; Virginie Maris; André Markowicz; Nicolas Martin; Vincent Message; Wajdi Mouawad; Nana Mouskouri; Jean-Luc Nancy; Arthur Nauzyciel; Safy Nebbou; Pierre Niney; Helena Noguerra; Claude Nuridsany; Michael Ondaatje; Thomas Ostermeier; Clive Owen; Corine Pelluchon; Laurent Pelly; Raphaël Personnaz; Dominique Pitoiset; Denis Podalydès; Pomme; Martin Provost; Olivier Py; Susheela Raman; CharlotteRampling; Raphaël; Régine; Cécile Renault; Robin Renucci; Jean-Michel Ribes; Tim Robbins; Muriel Robin; Isabella Rossellini; Brigitte Roüan; Carlo Rovelli; Eric Ruf; Céline Sallette; Rodrigo Santoro; Marjane Satrapi; Kristin Scott Thomas; Albin de la Simone; Abderrahmane Sissako; Marianne Slot; Patti Smith; Sabrina Speich; Marion Stalens; Kristen Stewart; Tom Stoppard; Peter Suschitzky; Malgorzata Szumowska; Béla Tarr; Gilles Taurand; Alexandre Tharaud; James Thierrée; Mélanie Thierry; Danièle Thompson; Melita Toscan du Plantier; Jean-Louis Trintignant; John Turturro; Hélène Tysman; Pierre Vanhove; Karin Viard; Polydoros Vogiatzis; Rufus Wainwright; Régis Wargnier; Jacques Weber; Wim Wenders; Sonia Wieder-Atherton; Bob Wilson; Lambert Wilson; Jia Zhang-ke; Elsa Zylberstein.

PUB