EUA cancelam ajuda de 258 milhões de euros ao Paquistão

O exército norte-americano anunciou no sábado que vai cancelar uma ajuda de 258 milhões de euros (300 milhões de dólares) ao Paquistão devido à falta de "acções decisivas" na luta contra terroristas e combatentes no Sul da Ásia.

"Devido à falta de acções decisivas do Paquistão no apoio à estratégia [dos EUA] para o Sul da Ásia (...) o ministério da Defesa decidiu reprogramar 300 milhões de dólares (...) a prioridades mais urgentes", disse o tenente-coronel Kone Faulkner, num email enviado à agência France Presse, soube-se este sábado à noite.

As autoridades norte-americanas acusam ainda as forças paquistanesas de "ignorar" ou mesmo "colaborar" com grupos terroristas que atacam o Afeganistão a partir de refúgios no Paquistão ao longo da fronteira entre os dois países. Especialistas na guerra do Afeganistão, citados pela agência Reuters, explicam que há zonas do território paquistanês que são utilizadas como refúgio por grupos ligados aos taliban para reagrupar e planear ataques letais.

O anúncio surge dias antes da visita do secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, para se encontrar com o recém-eleito primeiro-ministro Imran Khan. Membros do Governo paquistanês dizem que a notícia lança o tom para uma reunião que se adivinha difícil entre os dois países. Como se estivesse a dizer: "Estejam preparados para uma conversa dura com Mike Pompeo”, diz um funcionário do Governo do Paquistão ao jornal Financial Times.

No início deste ano, o Governo norte-americano decidiu não conceder ao Paquistão 255 milhões de dólares em ajuda militar que estava a reter desde Agosto, devido à alegada negligência de Islamabad em conter as redes terroristas.

No seu primeiro tweet do ano, Trump escreveu: "Os Estados Unidos deram ingenuamente ao Paquistão mais de 33 mil milhões de dólares de ajuda nos últimos 15 anos e a única coisa que eles nos deram foram mentiras e trapaças, porque vêem os nossos líderes como tontos".

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Khawaja Asif, sugeriu a Trump a contratação de uma empresa para auditar os 33 mil milhões de dólares de ajuda que Washington garante ter entregado a Islamabad, para ver quem "mente".

