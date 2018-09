Um morto e um ferido grave em despiste de motociclo em Espinho

Um homem morreu este domingo devido a uma "paragem cardiorrespiratória" na sequência do "despiste" do motociclo em que circulava na Rua da Guimbra, em Anta, concelho de Espinho, revelou à Lusa fonte dos bombeiros.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Espinho, o outro passageiro do motociclo sofreu "ferimentos graves" no acidente que aconteceu pelas 10h30 e foi transportado para o hospital de Vila Nova de Gaia.

A mesma fonte dos bombeiros esclareceu que o homem que morreu tinha "cerca de 50 anos" e encontrava-se em "paragem cardiorrespiratória" quando os meios chegaram ao local, onde acabou por morrer.

Segundo a página da Autoridade Nacional de Protecção Civil, o acidente aconteceu na freguesia de Anta e Guetim e mobiliza 15 homens e sete viaturas.

