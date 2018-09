O número de nascimentos por ano anda longe dos valores do início da década. Em 2013, registaram-se pouco mais de 83 mil e, desde então, o número tem-se mantido estável. Tendo em conta a média dos nascimentos por mês desde 2011, é em Setembro que nascem mais bebés. As excepções foram 2011 e 2017, anos em que Julho e Outubro foram os meses com mais nascimentos, respectivamente. O dia 15 de Setembro, em 2015, e o dia 16 do mesmo mês, em 2016, bateram os recordes do seu ano. Em 2017 foi a 29 de Novembro